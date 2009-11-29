Яценюк: у Тимошенко и Януковича - это последний шанс остаться у власти

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что выборы-2010 – последний шанс для Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА остаться у власти, поэтому они пойдут на все, в том числе на подкуп избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он заявил в воскресенье во время митинга-телемоста между Горловкой и десятью другими городами Донецкой области.

«Да у меня нет сомнений, что будуть красть голоса, что будут подкупать (избирательную) комиссию. У меня нет сомнения, что вам будут предлагать деньги», - сказал политик.

«Вы же поймите, что для ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА это – последний шанс (остаться у власти). Только этот шанс – в ваших руках. Помните сказку: там у Кощея была такая иголочка в яйце. Эта иголочка – в ваших руках, она у вас. Решите проблему с Кощеем и Бабой Ягой», - обратился к избирателям А.ЯЦЕНЮК.