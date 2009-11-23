Ющенко обещает сократить рабочий день и предварительное заключение

Действующий глава государства, кандидат в Президенты Украины на второй срок Виктор ЮЩЕНКО обещает сократить рабочий день на один час с сохранением заработной платы для матерей, дети которых посещают дошкольные учреждения и учатся в младших классах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, представляя свою предвыборную программу в “Украинском доме” в Киеве.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что в случае его победы государство увеличит госзаказ для высших учебных заведений, чтобы все способные дети имели возможность учиться.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО пообещал провести реформу системы защиты прав потребителей, усилить контроль качества и безопасности продуктов, в первую очередь – детского питания.

Виктор ЮЩЕНКО также обещает сократить срок предварительного задержания с 72-х до 24-х часов

Кандидат заявил, что после своей победы на выборах осуществит судебную реформу. По его словам, граждане смогут обращаться за защитой в Конституционный Суд Украины.

Он также отметил, что «оборотни в погонах будут наказываться максимальным сроком заключения с конфискацией имущества».