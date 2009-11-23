На Майдане предвыборную программу Ющенко транслируют на большом экране

В настоящее время на Майдане Незалежности в Киеве несколько десятков сторонников Президента Виктора ЮЩЕНКО слушают его предвыборную программу.

Как передает корреспондент УНИАН, выступление В.ЮЩЕНКО в “Украинский доме” транслируется на большом экране в центре столицы.

Сторонники В.ЮЩЕНКО, по большей части молодые люди, держат оранжевые флаги и одеты в оранжевые жилеты с символикой партии “Наша Украина”.