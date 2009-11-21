Литвин «в телефонном режиме» консультировался с фракциями

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит настроенности на принятие изменений к закону о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Он заявил, что у него были консультации «в телефонном режиме» с представителями ряда фракций, после которых он понял, что нет «желания рассматривать данный закон с прицелом на то, чтобы получить положительный результат».

В.ЛИТВИН отметил, что в такой ситуации это приведет к тому, что «мы будем латать избирательное законодательство до 17 января».

Также он не исключает возможности, что после 17 января «начнется процесс кардинальных изменений избирательного законодательства, чего допускать абсолютно невозможно».

«Более того, я считаю это и в правовом смысле, и в политическом неправильным подходом», - добавил председатель ВР.