Помаранчевая революция свои задачи не выполнила, но повторить ее нельзя

События, аналогичные Помаранчевой революции, в ближайшее время невозможны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили большинство политологов и журналистов, которые приняли участие в исследовании Фонда “Демократические инициативы” “События Помаранчевой революции в оценках экспертов”, результаты которого были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По результатам опроса, большинство экспертов склоняются к мнению, что события, получившие название “Помаранчевая революция”, были массовыми выступлениями протеста против фальсификаций и режима тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, но не революцией.

Также эксперты оценивают последствия Помаранчевой революции как “преимущественно положительные”.

“К положительным последствиям отнесены, в первую очередь, подъем гражданского общества, завоевание свободы слова, политических и гражданских свобод, осуществление существенных шагов на пути демократизации страны, политический плюрализм, улучшение имиджа Украины на международной арене (на протяжении первого года после Помаранчевой революции), некоторые позитивные сдвиги в уровне жизни людей, рост экономической свободы, начало процесса формирования украинской нации, роста национального сознания”, - отметила по результатам опроса научный руководитель Фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА.

В то же время, отмечается в исследовании, негативные изменения часть экспертов связывает не так с самой Помаранчевой революцией, как с ее незавершенностью, нереализованностью ее задач. “К основным негативам эксперты отнесли, в первую очередь, ситуацию, которая складывалась в сфере государственной власти: разбалансированность государственного механизма, деквалификация и деградация государственного аппарата, потеря контроля власти над процессами в стране, безответственность чиновников”, - констатировала И.БЕКЕШКИНА.

По ее словам, также к негативам, которые характеризуют нынешнее состояние общества, эксперты отнесли разочарование людей в своей способности повлиять на общественные процессы, разочарование людей в демократии.

Значительная часть экспертов к серьезным негативным изменениям отнесла рост коррупции в обществе, ухудшение ситуации с соблюдением законов. Также среди негативов отмечались дискредитация «помаранчевыми» политиками евроатлантического вектора развития Украины, ухудшение имиджа Украины на международной арене, поляризация общества на «восток» и «запад».

“Большинство экспертов считают, что события, аналогичные Помаранчевой революции, возможны в отдаленной перспективе, но не в ближайшее время. По их мнению, в случае, если на нынешних президентских выборах состоятся такие же фальсификации, выступления протеста возможны, но лишь локальные, и не массовые”, - резюмировала И.БЕКЕШКИНА.

Исследование проводилось 13-18 ноября методом опроса экспертов – политологов и журналистов. В опросе приняли участие 46 экспертов.