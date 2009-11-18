Некоторым болельщикам перед матчем Украина – Греция измерят температуру

Сегодня на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке, перед матчем плей-офф Чемпионата мира по футболу 2010 года между сборными командами Украины и Греции, каждому болельщику выдадут марлевую медицинскую маску.

Как сообщили в Медиацентре «Донбасс Арены» со ссылкой на руководителя медицинской службы стадиона Игоря ЧЕБАНОВА, это будет сделано для безопасности зрителей в условиях сложной эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ.

По словам И.ЧЕБАНОВА, службам арены выделено свыше 35 тыс. марлевых масок. «Маски будут выдаваться болельщикам на всех входах», - сказал И.ЧЕБАНОВ. При этом он уточнил, что масками будут обеспечены и все работники стадиона.

Он также добавил, что медиками будет проведено измерение температуры тела всему обслуживающему персоналу арены, и выборочно - некоторым болельщикам.

«К исполнению своих обязанностей 18 ноября приступят только те сотрудники стадиона, чье здоровье не вызовет у медиков ни малейших сомнений», - подчеркнул И.ЧЕБАНОВ.