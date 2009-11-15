Послушать Яценюка собралось около 3 тысяч человек

В Кировограде сегодня на встречу с кандидатом в президенты Арсением ЯЦЕНЮКОМ собралось около 3 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади Кировограда организаторы установили сцену и большой экран, с помощью которого проводился телемост политика с жителями 10-ти районных центров области. Представители каждого района имели возможность задать А.ЯЦЕНЮКУ несколько вопросов, которые, преимущественно, касались экономической и политической ситуации в государстве.

В Кировограде массовое присутствие людей на встрече обеспечили, в основном, работники хлебозаводов и ОАО «Формула вкуса».

Накануне городской штаб по борьбе с эпидемией гриппа выразил обеспокоенность началом организаций в Кировограде массовых политических собраний. Городская власть также призывала политические партии и общественные организации воздержаться от проведения акций на время угрозы эпидемии.