Тимошенко: Путин ни разу еще меня не подвел, когда мы договаривались

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет провокационными заявления о возможности выставления НАК «Нафтогаз Украины» штрафов за недобор российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Я думаю, что сейчас очень много в политике провокаций вокруг природного газа. Все эти громкие заявления, что все в стране плохо, в системе обеспечения природного газа, вызваны тем, что очень мечтают те крупные теневые посредники, которые работали между Россией и Украиной, вернуться к своим старым делам. И поэтому сегодня так сокрушительно критикуется все, что связано с обеспечением Украины природным газом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что на сегодняшний день между премьерами Украины и России достигнута договоренность о том, что российская сторона не будет предъявлять никаких штрафных санкций к Украине за недобор природного газа по итогам года.

«Я абсолютно отдаю себе отчет, что все эти коррупционные машины в системе обеспечения Украины газом сегодня просто беснуются и хотят скомпрометировать все, что мы делаем в Украине. Хочу сказать, что есть жесткая договоренность с премьер-министром России, что по итогам года, подчеркиваю - когда год будет закончен - мы подпишем акт на получение природного газа для Украины, в котором будут зафиксированы те объемы природного газа, которые мы получили, и абсолютно никаких штрафных санкций не будет. Есть жесткая договоренность об этом с премьер-министром России, и ни разу он еще меня не подвел, когда мы договаривались. И я также пытаюсь держать свое слово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день Украина имеет одну из лучших цен на газ в мире. «Лучше нас только Беларусь имеет цену на природный газ, и то, потому что они газотранспортную систему свою поделили с Российской Федерацией. Все остальные страны - даже Молдова, которая 50% своей ГТС России отдала, - имеют хуже цену в среднем по году на газ, чем Украина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа.

По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.

Справка УНИАН. 19 января ВАТТ «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.