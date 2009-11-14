Яценюк не хочет на коленях проситься ни в Россию, ни в ЕС

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает своей задачей «сделать Украину такой, чтобы Евросоюз сам пригласил ее к себе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал в прямом эфире Украинской службы Би-Би-Си.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Киев будет вести переговоры с Европейским Союзом в том случае, если он примет решение о начале процесса обретения членства Украины в ЕС.

«В том случае, если ЕС, я подчеркиваю – весь ЕС, как это предусматривается новой Конституцией ЕС, примет решение о начале переговоров с Украиной относительно членства Украины в Европейском Союзе, украинская делегация немедленно отбудет в Брюссель для проведения таких переговоров», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он отметил, что «членство Украины в ЕС – это перспектива, на которую никто не имеет ответа». «И я никогда не займу позицию «стоять на коленях и проситься будь-то в Россию, или в ЕС. Моя задача – двигать страну по стандартам, которые есть в Европейском Союзе», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что ЕС начнет переговоры с Украиной «тогда, когда мы действительно станем интересны друг другу: тогда, когда Украина станет сильной, когда в Украине в конце концов сформируются демократические институты, когда пройдет экономическая, социальная и политическая реформа». «То есть тогда, когда мы станем почти одинаковы по степени развития», - сказал он.

Кандидат в Президенты озвучил основные направления своей будущей политики относительно отношений с Евросоюзом. А.ЯЦЕНЮК отметил, что «речь должна идти о свободном перемещении капиталов, товаров, работ и услуг - это зона углубленной свободной торговли с ЕС». По его словам, также еще одной задачей является «свободное перемещение украинцев по территории Европы и в частности ЕС». «Сегодня визовый режим так и не упростился, несмотря на то, что я подписывал соглашение об упрощении визового режима с ЕС», - напомнил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что также необходимо вести «политический диалог, который, в частности, предусматривает такого рода диалог в различных совместных структурах и совместных комитетах».

Кроме того, Украина и Евросоюз должны реализовывать совместные проекты. «Нас должны объединять общие интересы, на которых мы можем получить дивиденды как со стороны ЕС, так и со стороны Украины», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «Украина в любых обстоятельствах будет двигаться путем экономических и политических реформ». Он напомнил, что наше государство является частью Европы, и потому «оно будет тянуться к европейским стандартам и критериям».

«Мы хотим быть сильнее, лучше, интереснее. Но я не хочу проситься. Я хочу, чтобы нас пригласили. Вот - моя задача как будущего Президента», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.