Эксперт: не факт, что после второго тура не появится 4 Президента

Результат президентских выборов 2010 года предвидеть невозможно, считает директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Украина - страна, в которой что-то гарантировать, что-то прогнозировать относительно будущих политических потрясений, невозможно», - сказал политолог.

К.БОНДАРЕНКО считает, что выборы могут не ограничиться двумя турами. «Ситуация с выборами может затянуться на неопределенное время. Не гарантировано, что после второго тура выборов вдруг не появится четыре Президента с той или иной степенью легитимности», - сказал эксперт.

Он не исключил, что вследствие одного судебного решения Президентом может быть объявлена Юлия ТИМОШЕНКО, другой суд заявит: глава государства - Виктор ЯНУКОВИЧ. «Каждый из них начинает формировать свои структуры, свою администрацию, готовит свою инаугурацию», -сказал директор Института Горшенина.

В этих условиях, продолжил эксперт, Виктор ЮЩЕНКО может заявить: «Если нет Президента, я никуда не ухожу, я дальше продолжаю выполнять свои обязанности», а Владимир ЛИТВИН скажет: «Раз в стране нет Президента, исполняющим обязанности Президента должен быть спикер парламента».

«В результате может произойти ситуация, когда опять будут обращаться к иностранцам: приедьте, усадите нас за круглый стол, давайте решим, как действовать дальше», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

При этом эксперт выразил надежду, что его прогноз о затянувшейся ситуации с выборами не сбудется.