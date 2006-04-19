Коалицию создадут блоки Витренко, ”За Януковича!” и «НЕ ТАК!»

Сегодня в Симферополе представители ряда победивших на выборах в крымский парламент партий и блоков намерены подписать коалиционное соглашение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации Партии регионов.

По информации пресс-службы, коалиционное соглашение намерены подписать лидеры избирательного блока «За Януковича!» (в который входят крымские организации Партии регионов и Русского блока) Анатолий ГРИЦЕНКО и Сергей ЦЕКОВ, лидер Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» в Крыму Валерий ИВАНОВ, а также лидер «Оппозиционного блока «НЕ ТАК!» Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным данным Избиркома Крыма, в Верховную Раду АРК прошли восемь партий и блоков. Блок «За Януковича!» получил 32,55% или 324 750 голосов (44 мандата), Блок Наталии Витренко – 4,97% (49 541 голосов, 7 мандатов), блок «НЕ ТАК!» – 3,09% (30 839 голосов, 4 мандата).