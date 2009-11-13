Сегодня - последний день регистрации кандидатов на пост Президента

Сегодня, 13 ноября, истекает срок регистрации кандидатов на пост Президента Украины, определенный Законом "О выборах Президента Украины".

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, регистрация кандидатов в президенты должна завершиться не позже, чем за 64 дня до дня выборов.

После этого, в пятидневный срок по окончании регистрации кандидатов на пост Президента Украины, до 18 ноября 2009 года включительно, перечень кандидатов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, должен быть обнародован в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

По состоянию на 12 ноября ЦИК официально зарегистрировал 18 кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ, Александра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН и Сергея РАТУШНЯКА.