Янукович не видит необходимости расширять полномочия Крыма

Крымский автономии не нужны дополнительные полномочия, считает лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Евпатории, отвечая на вопрос журналистов, необходимо ли автономии увеличение полномочий.

«Автономная Республика Крым имеет достаточно полномочий, но очень важно, чтобы эти полномочия были на деле, а не на словах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом кандидат на пост Президента отметил, что сегодня «многие положения Конституции (Крыма), как и Конституции Украины, властью игнорируются».

«Если эта Конституция (автономии) будет выполняться, и центральная власть к этому будет относиться по закону, то этого вопроса (о необходимости расширить полномочия) не будет вообще», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о крымских курортах, кандидат на пост главы страны отметил: «Преимущества климата, ресурсы для лечения людей - их, конечно, нужно использовать... Крым имеет свои сильные стороны, их нужно развивать. Государство должно создавать условия для этого, создавать приоритетные программы и их финансировать».