Томенко считает, что Президент злоупотребляет правом вето

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО злоупотребляет своим право вето на принятые парламентом законы и превратил это в инструмент борьбы против всей Украины.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Виктор ЮЩЕНКО начинал свою деятельность, используя вето как инструмент борьбы против правительства, а завершает, используя его как инструмент борьбы против общества и собственно против Украины», - сказал вице-спикер. Н.ТОМЕНКО отметил, что в последнее время В.ЮЩЕНКО почти прогнозируемо прибегает к ветированию законопроектов, которые подает правительство, даже если они общественно значимы, экономически обоснованы и получают большую поддержку в обществе. По словам вице-спикера, речь идет, прежде всего, о правительственном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» по обеспечению всех больниц страны необходимыми лекарствами и оборудованием для диагностики болезни и противодействия распространения эпидемии гриппа, который предусматривает дополнительное финансирование в объеме 1 миллиард гривен. Он напомнил, что за его принятие проголосовал 401 народный депутат, продемонстрировав абсолютную консолидацию парламента. «Этот законопроект чрезвычайно важен и для выполнения рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и даже для выполнения тех задач, о которых говорит сам Президент. Его принятие предопределено необходимостью обеспечения действенной программы лечения от гриппа и обеспечения процедуры вакцинации и подготовки к возможной второй волне эпидемии гриппа», - отметил Н.ТОМЕНКО. Вице-спикер напомнил, что перед этим Президент дважды блокировал постановления Кабинета Министров, которые предусматривали закупку медицинским учреждениям определенного оборудования. Кроме того, он отметил, что вчера Президент ветировал законопроект, касающийся финансирования ряда важных направлений жизнедеятельности страны за счет повышения акциза на табачные изделия. «Президент считает, что повышение цены на сигареты на гривню–полторы является непомерным ударом по курильщикам и серьезным ударом по отрасли. Однако за счет этих средств теперь не будут профинансированы определенные направления деятельности Министерства обороны, Министерства иностранных дел, в частности деятельность заграничных дипломатических учреждений. Также не будет выделена субвенция на завершение строительства дома-музея Тараса Шевченко в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе, не будут дофинансированы средства местных бюджетов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и пр.», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что когда речь идет о законопроекте, который предусматривает дополнительное финансирование в объеме 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа, то вполне очевидно, что в случае обещания Президента наложить на него вето, это вето будет преодолено, поскольку все фракции, поддержавшие его, убеждены, что это нужно сделать. «Таким образом, на следующей сессионной неделе он наберет более 300 голосов и впоследствии вступит в силу», - убежден он. Однако, по мнению Н.ТОМЕНКО, грустный парадокс с этим законопроектом заключается в том, что, очевидно, команда В.ЮЩЕНКО прекрасно понимает, что он все равно будет принят. «В то же время, учитывая то, что цинично выжидается максимальный срок ветирования, а затем законопроект пойдет по второму кругу на преодоление вето в Верховную Раду, то закупка необходимой вакцины и медицинских препаратов все равно будет проведена, но оттянута, минимум, на месяц», - сказал он.

Что же касается ветированного закона об увеличении акцизов на табак, то, по мнению Н.ТОМЕНКО, можно считать, что он не имеет шансов быть поддержанным, поскольку принимался количественно немногим более 226 народных депутатов, а потому нет возможности в 300 голосов преодолеть вето.

«К сожалению, включившись в предвыборную кампанию, Виктор ЮЩЕНКО из Президента Украины все больше превращается не просто в кандидата в президенты, а скорее, в доверенное лицо Виктора ЯНУКОВИЧА, который максимально использует инструмент вето уже не только против главного оппонента – Юлии ТИМОШЕНКО, но и против страны», - сказал он.