В Нашей Украине говорят, что Ющенко не позволит обвалить гривню

Президент, как и в случае с повышением социальных стандартов и минимальных зарплат, предложит парламенту реальные шаги для реализации закона о миллиарде для медицины. Об этом заявил народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Владимир Карпук.

«Президент понимает эту проблему и видит давление, которое оказывает БЮТ и его лидер, – она играет на человеческой беде. Тема гриппа выгодна Тимошенко в борьбе за президентское кресло, потому она настаивает на "миллиардном законе", а вот социальные выплаты, которые не менее важны, она считает неконституционными. Это - большое лукавство», - считает народный депутат.

По его словам, закон о выделении одного миллиарда гривен на борьбу с гриппом, который поддерживают большинство депутатов, – это действительно стремление помочь, но они же сами признают, что эти деньги виртуальны.

«Этот миллиард планируется выделить за счет превышения доходов над расходами Национального банка Украины. Предлагается такой же механизм выделения средств, что и на Евро 2012, - объясняет эксперт. - Однако превышение доходов на расходами НБУ составляет 660 миллионов. Потому понятно, что такие деньги - из воздуха, и они не поступят на эти благородные цели».

Следовательно, считает Карпук, НБУ сможет профинансировать закон лишь за счет эмиссии денег, которая приведет к обесцениванию гривни. «Но Президент этого не допустит», - заметил нашеукраинец.