Литвин уже не против досрочных выборов в Раду, но при одном условии

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает за проведение досрочных парламентских выборов в случае отмены нормы об избрании депутатов по партийным спискам.

Об этом он сообщил в эфире радио “Эра FM”.

Он в очередной раз отметил, что следует изменить избирательную систему. “При таком подходе я видел бы смысл еще раз провести выборы, потому что отмена выборов по партийным спискам радикально в позитивном плане привела бы к оздоровлению системы власти”, – заявил В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, какими могут быть основания для роспуска парламента, председатель ВР сказал, что “основания для роспуска всегда можно найти”. Он отметил, что новоизбранный Президент будет иметь “самую высокую легитимность" и “будет говорить, что наделен полномочиями совершать любые действия”.