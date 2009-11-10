Тигипко: Ющенко поспешил со ставкой на прорумынские силы в Молдове

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что руководство Украины напрасно сделало ставку на прорумынские силы в Молдове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКА, так он прокомментировал неудачное голосование в молдавском парламенте за претендента на пост главы государства. В соответствии с Конституцией Молдовы, Президента избирают депутаты, для этого необходимо собрать 61 голос из 101. Кандидат от правых партий, которые сформировали большинство, Мариан ЛУПУ получил поддержку только 53 депутатов – оппозиционная Компартия отказалась голосовать за него. Если повторные выборы в начале декабря снова закончатся безрезультатно, молдавский парламент будет распущен.

«В окружении ЮЩЕНКО уже успели порадоваться по поводу того, что в Кишиневе к власти пришли прозападные силы. То, что они еще и прорумынские, на Банковой, похоже, предпочитали не заметить. Однако развитие последних событий свидетельствует, что подобные эмоции были, по крайней мере, преждевременным», – считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, вполне вероятно, что если даже в Молдове не будут назначены досрочные выборы, Президента выберут в результате компромисса с коммунистами, а это будет означать и коррекцию внешнеполитической стратегии.

«Не прошло и двух недель, как в Кишинев ездила секретарь совета безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА налаживать сотрудничество с молдавскими правыми. Однако прежде чем с кем-то о чем-то договариваться, нужно было бы дождаться, когда в соседней стране завершится формирование власти», – заявил С.ТИГИПКО.