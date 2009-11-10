Украинских медиков бесплатно научат диагностировать грипп А/H1N1

Собственную практику экспресс-диагностики вируса гриппа внедрила лаборатория столичного центра персонализированной медицины «Eurolab». Об этом УНИАН сообщил председатель благотворительного фонда «Eurolab» А.Пальчевский.

Специалисты центра готовы поделиться знаниями и опытом с коллегами. Ради этого Общественная инициатива народный штаб «Киевляне против гриппа» при поддержке благотворительного фонда «Eurolab» организует бесплатный семинар для врачей со всей Украины.

«В текущей эпидемической ситуации крайне важно, чтобы все медики, особенно участковые врачи, терапевты и педиатры, знали базовые принципы и возможности диагностирования вируса A/H1N1”, - отметил А.Пальчевский

Он убежден, что те знания и навыки, которыми владеют специалисты «Eurolab», будут чрезвычайно полезными и прикладными для медиков, особенно на фоне роста количества случаев заболевания гриппом A/H1N1.

Детальную информацию о возможностях и расписании учебы можно получить, позвонив на номер «горячей линии» 044-206-20-00.

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - уменьшить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования относительно гриппа А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua