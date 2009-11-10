Грищенко знает, чего не видят в страшных снах жители Брянской области

Вопрос о введении виз между Украиной и РФ поднимают те, кто не влияет на решение этого вопроса. Об этом в интервью УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО.

«Я не слышал таких официальных предложений ни с одной стороны. Об этом говорят в основном те, кто на самом дел не влияет на решение этих вопросов и вбрасывают тему, чтобы еще больше испортить атмосферу отношений. Она и так сложна. В обоих странах есть «адвокаты судного дня», которые с утра просыпаются и думают как бы еще подпортить украинско-российские отношения», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что введение визового режима между Украиной и Россией ударит по интересам многих миллионов россиян и украинцев, существенно осложнит торговлю и экономическое сотрудничество, спровоцирует глубокий социальный кризис в приграничных областях.

По словам посла, ежегодно порядка шести миллионов украинцев посещают Россию и около семи миллионов россиян отдыхают, работают, ездят в гости в Украину.

«В июле я совершил поездку по соседним с Украиной Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областям России. Во всех этих регионах в страшном сне не могут себя представить необходимость получения виз для посещения соседних украинских районов. Напротив, передо мной ставили вопрос об упрощении процедур прохождения таможенно-пограничного контроля для жителей смежных регионов. И сейчас мы активно работаем в этом направлении», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.