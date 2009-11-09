Парубий объяснил, чем отличаются подходы Ющенко и Тимошенко

Виктор Ющенко всегда был сторонником поэтапного повышения социальных стандартов. Он придерживался своей линии и тогда, когда был премьер-министром, и когда находился в оппозиции к власти Януковича. Такое мнение выразил журналистам народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей Парубий.

Он напомнил, что именно Янукович поднял пенсии не по закону, а постановлением правительства, что привело к обману избирателей. Таким образом экс-глава правительства временно поднял свои рейтинги.

«То же самое делает и Тимошенко. Она планировала раздавать деньги не через бюджет, не через соответствующие решения Верховной Рады, а через постановления правительства. Фактически, распоряжаясь бюджетными средствами как своими собственными, Тимошенко пытается получить поддержку разных слоев населения», - говорит Парубий.

Он считает, что Верховная Рада приняла единственно правильное решение о том, что социальные выплаты должны повышаться не отдельным категориям в виде взяток, а всем слоям населения: «Этот подход является правильным и, что важнее всего, законным».

«Виктор Ющенко поддерживает этот подход и понятно почему он подписал данный закон, но не только подписал, но и направил в парламент изменения в бюджет 2009 года, в которых он предусмотрел повышение социальных выплат и указал на источники повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума», - заметил народный избранник.

Парубий убежден, что такая позиция Президента является наиболее оптимальной и находит поддержку даже среди его политических оппонентов.