Тимошенко не видит оснований для чрезвычайного положения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по-прежнему считает, что на сегодняшний день в Украине нет оснований для введения чрезвычайного положения в связи с эпидемией гриппа.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Ужгороде, комментируя по просьбе УНИАН соответствующее заявление секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

«Я хочу подчеркнуть, что когда количество заболеваний превышает эпидемиологический порог – вводится карантин. Это и есть чрезвычайное положение и чрезвычайные меры в условиях эпидемий инфекционных заболеваний. Поэтому в ряде областей, в том числе и в Закарпатской, карантин введен. Он предполагает применение всех чрезвычайных мер для нераспространения инфекций. Больше из чрезвычайных мер не нужно ничего, нужно просто выполнять все организационные и медицинские протоколы, которые предусмотрены специальными документами и которые сейчас применяются в тех областях, где в этом есть необходимость», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер, обращаясь не только к Президенту Украины, но и к СНБО, подчеркнула необходимость подписания закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

«Пользуясь случаем, я все-таки хотела бы обратиться и к СНБО, и к Президенту персонально – подписать как можно быстрее закон, который принят почти всеми депутатами, о дополнительном выделении миллиарда гривень на мероприятия по борьбе с распространением пандемии… Я думаю, что это будет очень большая помощь от Президента, если он неотложно, даже в выходной день, подпишет этот закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в эфире «5 канала» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что для введения в Украине чрезвычайного состояния в связи с эпидемией гриппа имеются конституционные основания.