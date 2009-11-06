Рубан рассказал, что люди просят изменить в Конституции

Директор Национального института стратегических исследований, член политсовета «Нашей Украины» Юрий Рубан в интервью газете «Высокий Замок» заявил, что реформы в государстве следует начинать с конституционных изменений.

«Не может быть эффективной власти без изменений к Основному Закону. Президент Виктор Ющенко - единственный, кто предложил конкретные правила игры «еще на берегу», до того, как идти «в плавание». Все остальные кандидаты заняли хитрую позицию: вы сначала нас изберите, дайте нам власть в руки, а уже потом мы вас рассудим», - отметил Рубан.

Он также подчеркнул, что обсуждение Конституции в Украине вызывает большую заинтересованность среди людей. «Я не слышал жалоб от ни одного аналитика или рядового гражданина, которого вроде бы вынуждали обсуждать президентский проект. Обсуждение происходит в свободном режиме, мы уже получили тысячи замечаний, предложений, - рассказал эксперт. - В большинстве этих обращений народ говорит, что он думает о власти – и о парламенте, о Кабинете Министров, и о Президенте. Люди пишут о наболевшем. Среди этих писем «простецкие», не по-научному сформулированы предложения, а также развесистые рассуждения квалифицированных юристов, которые, проанализировав сложный документ, советуют, как усовершенствовать настоящий документ».

«Мы просуммировали где-то свыше шести тысяч предложений, которые касались восьми десятков статей Конституции. Больше всего замечаний касается раздела о Национальном собрании. Вторыми по численности являются предложения к вступительному разделу, где речь идет о гербе, гимне. Есть много предложений относительно судоустройства. Активнейшая аудитория – это интернет-пользователи из больших городов», - рассказал директор НИСИ.

Рубан отмечает - подавляющее количество поддерживает позиции Президента, которые касаются парламентской реформы: «Люди видят, что принцип представительской демократии – в том виде, как он реализован в Украине, - заходит в тупик. Они видят, что этот парламент с его системой выборов по закрытым партийным спискам, с его неприкосновенностью, с его диктатом партийных лидеров в действительности не представляет интересов избирателей. Что такая Верховная Рада не подотчетна и не ответственна перед ними. И потому нужно проводить изменения».

В то же время он заметил, что определенные пункты проекта Конституции являются дискуссионными, например есть положение о двухпалатном парламенте, позиция об избрании прежних президентов пожизненными сенаторами. «Виктор Ющенко заявил, что готов от этого тезиса отказаться. Отмена неприкосновенности, сокращение количества народных депутатов, представительство регионов, административно-территориальная реформа – все это находит отзыв у наших граждан», - добавляет Рубан.