В ВР объявили об отзыве лидера фракции НУ-НС Мартыненко

В Верховной Раде Украины официально объявлено об отзыве Николая МАРТЫНЕНКО с должности лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, официальное заявление по этому поводу зачитал председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В частности, А.ЛАВРИНОВИЧ зачитал обращение 38 депутатов фракции НУ-НС от 6 ноября этого года об отзыве Н.МАРТЫНЕНКО с должности руководителя фракции.