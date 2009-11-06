В ВР объявили об отзыве лидера фракции НУ-НС Мартыненко
13:40, 06 ноября 2009Политика
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Заявление зачитал Лавринович
|Александр Лавринович
Как передает корреспондент УНИАН, официальное заявление по этому поводу зачитал председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.
В частности, А.ЛАВРИНОВИЧ зачитал обращение 38 депутатов фракции НУ-НС от 6 ноября этого года об отзыве Н.МАРТЫНЕНКО с должности руководителя фракции.
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