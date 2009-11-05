Польша призывает США защитить её от российской агрессии

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ призывает США разместить подразделения американских вооруженных сил на территории Польши.

Об этом он заявил в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает NEWSru.

По его словам, в настоящее время в Польше находятся всего шестеро американских военнослужащих. Между тем, недавно Россия и Беларусь проводили военные учения близ границы с Польшей с участием сотен танков. "Если перед вами с одной стороны 900 танков, а с другой шестеро военнослужащих, будете ли вы уверены в себе?", - заявил глава МИД Польши.

"Когда 10 лет назад Польша вступала в НАТО, Россия заверила, что никаких войск Альянса не будет в этом регионе. Но никто в тот момент и не представлял, что под "никакими войсками" будет восприниматься "абсолютно никакие", - отметил Р.СИКОРСКИЙ.

Польша и Чехия приветствовали визит вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в прошлом месяце, направленный на то, чтобы снизить напряжение в связи с пересмотренными планами США по размещению систем ПРО в этих странах, приводит слова Р.СИКОРСКОГО агентство «Рейтер».

Однако, как отметил глава МИД Польши, военный потенциал был бы более убедительным, нежели только слова. "Если вы можете себе это позволить, нам бы хотелось небольшого стратегического подбадривания", - заявил Р.СИКОРСКИЙ, сообщает РИА «Новости».