ЦИК завернула четырех безденежных кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в Президенты Украины четырем лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято ЦИК на сегодняшнем заседании.

У всех четырех претендентов были установлены нарушения нормы закона о выборах Президента Украины в оформлении необходимых документов.

Так, ЦИК отказала Леониду ОСАПЧУКУ и Елене БЕССАРАБ в связи с тем, что вместо 2,5 млн. грн. залога, которые необходимо внести кандидату в Президенты, они внесли на расчетный счет 250 грн.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации Виктории ПОЛИЩУК в связи с тем, что ее возраст не соответствует требованиям закона - она родилась 5 февраля 1978 года, а также не внесла денежного залога.

ЦИК также отказала в регистрации Петру РЕКАЛО в связи с тем, что он не внес денежного залога, предусмотренного законом.