Нафтогаз из-за гриппа отказался подходить к прессе

НАК «Нафтогаз Украины» в связи с решением Кабинета министров Украины об отмене массовых мероприятий во время эпидемии гриппа отменил запланированные подходы к прессе представителей компании в ходе Международного нефтегазового форума «Нефть и газ 2009», который пройдет 3-5 ноября в Международном выставочном центре в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» на форуме «Нефть и газ 2009» будет презентована лишь выставочным стендом. «Запланированные подходы к прессе представителей компании отменены», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 октября т.г. украинское правительство объявило карантин в девяти западных областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой.

По состоянию на 2 ноября в Украине зарегистрировано 255 тысяч больных гриппом и ОРВИ, из них 15 тысяч госпитализированы. Официально в Украине подтверждено 22 случая заболевания гриппом A/H1N1.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в отделениях интенсивной терапии находятся 170 больных, 67 человек умерли (из них 29 – во Львовской, 14 – в Тернопольской, 12 – в Ивано-Франковской областях).

При этом, по данным Министерства здравоохранения, в прошлом году с диагнозом «пневмония» во Львовской области умерли 245 человек, в Тернопольской – 89, в Ивано-Франковской – 88 человек.