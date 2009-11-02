ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Партии свободных демократов Михаила БРОДСКОГО и председателя организации «Народная армия спасения», депутата Киевского городского совета Александра ПАБАТА кандидатами в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения ЦИК приняла сегодня на своем заседании единогласно.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил удостоверение кандидата в президенты уполномоченному представителю М.БРОДСКОГО в ЦИК с правом совещательного голоса Юрию САХНО. Сам М.БРОДСКИЙ на заседании ЦИК не присутствовал.

Также В.ШАПОВАЛ вручил удостоверение кандидата в президенты А.ПАБАТУ.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в президенты Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Юрия КОСТЕНКО и Олега ТЯГНИБОКА.