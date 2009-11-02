Литвин такой беспомощности еще не видел

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что высокопоставленные должностные лица соревнуются за то, кто возглавит борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

По словам спикера, в ВР зарегистрирован ряд проектов постановлений относительно информации, связанной с эпидемией гриппа.

«У нас проходит политическое соревнование, кто же будет первым возглавлять этот процесс», - сказал В.ЛИТВИН, отметив: «Потому что у нас возникает такое неистребимое желание на свадьбе быть женихом, на похоронах – покойником, но обязательно быть первым, в центре внимания».

В.ЛИТВИН напомнил, что в пятницу, 30 октября, принимал участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны, и это заседание произвело на него «тяжкое впечатление». «Такой беспомощности со стороны тех, кто несет за это полную ответственность, продемонстрировано еще никогда не было», - сказал он. По словам председателя ВР, те, кто должен решать эту проблему, говорили не что нужно делать, а чего не нужно делать.

В.ЛИТВИН отметил, что на текущей неделе парламент должен рассмотреть проект госбюджета на 2010 год с учетом норм, предусмотренных законом о повышении социальных стандартов, который подписал Президент.

Он также сообщил, что ВР должна внести изменения в закон о выборах Президента Украины, отметив, что на избирательной кампании уже отражается «проблема, связанная с пандемией».