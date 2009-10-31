ЦИК спровадила претендента в кандидаты, который не знает Шаповала

Центральная избирательная комиссия отказала Зауру АББАСОВУ Джаванши-Оглы в регистрации кандидатом в Президенты Украины

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение члены ЦИК приняли единогласно сегодня на своем заседании.

ЦИК мотивировала свое решение тем, что документы, поданные З.АББАСОВЫМ, не соответствуют установленным законом требованиям.

В пресс-службе ЦИК еще на этапе подачи документов отмечали, что кандидат предоставил неполный список необходимых документов на регистрацию, а именно: «автобиографию, избирательную программу, заявление на имя председателя ЦИК А.Стрижака (СТРИЖАК – председатель Конституционного суда Украины, а председателем ЦИК является Владимир ШАПОВАЛ – УНИАН), справку о месте проживания и две фотографии».

*** З.АББАСОВ, 1958 года рождения, уроженец Кировабада (Азербайджан). Проживает в Днепропетровске и является гражданином Украины, член Народной партии, временно не работает.