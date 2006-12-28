СБУ предотвратила 3 теракта, которые планировались против украинцев в Ираке
16:54, 28 декабря 2006Политика
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Наливайченко проводит пресс-конференцию
В В 2006 году Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта, которые планировались против украинских миротворцев в Ираке.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на за вопрос журналистов, заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
В качестве примера В.НАЛИВАЙЧЕНКО навел ситуацию, когда сотрудниками СБУ был обезврежен автомобиль со взрывчаткой, который подъезжал к расположению украинского дипломатического представительства в Ираке.
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