СБУ предотвратила 3 теракта, которые планировались против украинцев в Ираке

В В 2006 году Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта, которые планировались против украинских миротворцев в Ираке.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на за вопрос журналистов, заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В качестве примера В.НАЛИВАЙЧЕНКО навел ситуацию, когда сотрудниками СБУ был обезврежен автомобиль со взрывчаткой, который подъезжал к расположению украинского дипломатического представительства в Ираке.