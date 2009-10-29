Мельниченко подбивает ГПУ на очную ставку с Литвином и Кучмой

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО уверяет, что международные эксперты признали аутентичными фрагменты его записей (в отношении уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе), якобы сделанных в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день правоохранительные органы имеют все доказательства, что высокие должностные лица Украины совершали преступления не только против вашего коллеги (Г.Гонгадзе), но и против других граждан Украины. Ни у кого сомнений нет в отношении тех выводов, которые сделали международные эксперты. От себя я скажу - они достоверны. Выводы однозначны, что записи аутентичны», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На уточняющий вопрос журналистов, выводы ли это немецких экспертов, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ответил утвердительно. По его словам, на записях, которые Генпрокуратура передала иностранным экспертам, зафиксированы не только разговоры бывших украинских высокопоставленных должностных лиц в отношении Г.Гонгадзе, но и разговоры, которые свидетельствуют о фальсификации результатов выборов, в частности, в 1999 году.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заверил, что никто из бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц не имел и не получил никаких договоренностей и преференций со стороны нынешнего генерального прокурора Украины.

«Заверяю, никаких договоренностей генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО не вел ни с КУЧМОЙ, ни с другими об оглашении результатов экспертизы записей. А следственная группа (которая расследует дело Г.Гонгадзе – УНИАН) во главе с ГОЛОМШЕЙ (заместитель генерального прокурора, курирующий это дело – УНИАН) работает нормально. Я доволен их работой», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что обращался с письмом к главе Секретариата Президента Украины Вере УЛЬЯНЧЕНКО с просьбой принять его для предоставления списка лиц, которые «совершали преступления против Украины». «Надеюсь, завтра Вера Ивановна УЛЬЯНЧЕНКО примет меня, и список тех людей, кто совершал преступления против Украины», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, отметив при этом, что такой же список он хочет передать премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку в нем содержатся фамилии лиц, которые в данное время являются членами ее политической силы.

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО надеется, что, учитывая результаты экспертизы, в ближайшие дни следователи Генпрокуратуры проведут очные ставки при его участии с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и Л.КУЧМОЙ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, якобы сделанных им в кабинете Л.КУЧМЫ, которые могут касаться уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, якобы сделанных им в кабинете Л.КУЧМЫ, которые могут касаться уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.