Янукович говорит, что зарегистрировался в символический день
10:59, 28 октября 2009Политика
1549
Цель кандидата - победить бедность
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в своей убедительной победе на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после его регистрации кандидатом в президенты Украины Центральной избирательной комиссией.
«Мы победим на этих выборах, и эта победа будет очень убедительной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что официальная регистрация его кандидатом в президенты состоялась в символический день – 65-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что его цель - победить бедность в Украине и построить сильное государство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter