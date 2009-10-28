Янукович говорит, что зарегистрировался в символический день

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в своей убедительной победе на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после его регистрации кандидатом в президенты Украины Центральной избирательной комиссией.

«Мы победим на этих выборах, и эта победа будет очень убедительной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что официальная регистрация его кандидатом в президенты состоялась в символический день – 65-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что его цель - победить бедность в Украине и построить сильное государство.