Эксперт: «Артековский» скандал ударит бумерангом по заказчикам

Расследование т. н. «артековского» дела, наконец, имеет шанс перейти из предвыборной в сугубо криминальную плоскость. Об этом заявил политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, комментируя сегодняшнюю информацию от пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины о том, что по делу о развращении несовершеннолетних остался один подозреваемый.

«Не стоит спешить с выводами, которые может сделать лишь суд. Однако показательно, что даже после передачи дела из производства МВД в Генпрокуратуру никаких фактов причастности третьих лиц к этому циничному преступлению выявлено не было», - подчеркнул Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Эксперт обращает внимание на то, что, невзирая на известную близость прокуратуры к Секретариату Президента и руководству Партии регионов, следователям пока не удалось связать дело с политиками, как того хотели организаторы скандала.

«Желание отдельных политиков переиграть оппонентов за счет раздувания «артековского» дела и втягивания в него народных депутатов было огромным. Однако эти усилия пока оказались напрасными. Теперь скандал ударит бумерангом по тем политикам и СМИ, кто публично объявил без вины виноватыми трех народных депутатов», - спрогнозировал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Политтехнолог считает, что, невзирая на отсутствие в деле политической составляющей, общество все равно должно требовать его полного и оперативного расследования. «Хотя после заключения следователей прокуратуры об отсутствии других подозреваемых, нужно возбуждать уголовное дело по факту клеветы против тех, кто публично ввел в заблуждение общественность, нанеся непоправимый вред репутации Украины», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей. Позже Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что следствие получило свидетельства о том, что к делу о развращении детей в Крыму причастны народные депутаты.

26 октября пресс-служба ГПУ сообщила, что по уголовному делу о развращении двух малолетних детей есть лишь один обвиняемый - их отец, других, в том числе подозреваемых, нет. «По делу теперь есть только один обвиняемый, больше ни обвиняемых, ни подозреваемых нет», - сказали в Генпрокуратуре.