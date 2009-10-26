Литвин рассказал, почему на бориспольской трассе нет его фото

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что победитель президентских выборов не наберет более 52% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов во время открытия 13-го заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, который проходит в Киеве. В заседании принимают участие представители всех фракций парламента, кроме фракции Партии регионов. Причины их отсутствия не известны.

В.ЛИТВИН отметил, что такие результаты выборов будут означать, «что мы опять будем иметь проблему консолидации общества».

В.ЛИТВИН прогнозирует «безумное противостояние после первого тура выборов». «Но, к сожалению или к счастью, у нас не может быть два Президента страны», отметил он.

Спикер добавил, что «украинским политикам сегодня тесно в пределах Украины». «К счастью, мы не имеем Советского Союза, когда одного выдергивали и забирали на работу в Москву, и таким образом разводили украинских политиков, которые между собой уже начинали выяснять отношения», - отметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, Украина «в 2010 году не переживет 2004 года (речь идет о противостоянии между кандидатами во время президентских выборов в 2004 году – УНИАН).

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что парламент во время и после выборов главы государства должен «сыграть стабилизирующую роль».

Также В.ЛИТВИН убежден, что Верховная Рада должна учесть рекомендации европейского содружества относительно изменений к закону о выборах Президента. «По моему мнению, я максималист, учесть на 100%», - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему международная делегация, когда ехала из аэропорта «Борисполь» в Киев, не увидела ни одного плаката с его изображением, В.ЛИТВИН пошутил: «Я не успел из-за нехватки времени провести фотосессию».

Он также сообщил, что будет принимать участие в президентской избирательной кампании.

Говоря о рекламе, В.ЛИТВИН отметил, что регистрация кандидатов еще не закончилась, «а у нас кругом реклама». По его словам, в Украине ее называют социальной рекламой, и есть много вопросов, это все-таки политическая или социальная реклама.