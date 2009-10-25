СПУ в четвертый раз выдвинула Мороза кандидатом в Президенты

Социалистическая партия Украины в четвертый раз выдвинула своего лидера Александра МОРОЗА кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение во время работы второго этапа XV съезда СПУ проголосовали 268 делегатов из 421 зарегистрированного. При этом 15 делегатов проголосовали против выдвижения А.МОРОЗА кандидатом в Президенты. Однако, несмотря на то, что член политсовета СПУ, экс-председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не сняла своей кандидатуры на выдвижение кандидатом в Президенты, вопрос о ее поддержке не был поставлен съездом на голосование.

Во время своего выступления перед съездом А.МОРОЗ рассказал о своей президентской программе, которой, в частности, предусмотрена ликвидация районных государственных администраций, запрет на продажу земли. А.МОРОЗ считает, что рынок земли в Украине должен ограничиваться выкупом государством у граждан актов на земельные участки и передачей этих участков в аренду крестьянам, кооперативам, фермерам, инвестиционным компаниям.

«Нужно развернуть чиновничество к нуждам граждан и интересам государства, сделать это за счет влияния правоохранительных органов и за счет изменений в функциях аппаратов государственного управления и местного самоуправления… Нарушители закона – представители власти – должны караться без права на помилование и амнистию, без права когда-либо занимать должность госслужащего. Похоже, Украина рано отказалась от смертной казни за хищения бюджета, преднамеренные убийства или надругательство над несовершеннолетними», - сказал А.МОРОЗ в своем выступлении.

Кроме того, на пресс-конференции после окончания съезда лидер СПУ сказал журналистам, что в случае, если он не пройдет во второй тур, его политическая сила и он сам не будут поддерживать премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО на должность Президента, но партия решит, кого поддержать во втором туре президентских выборов.

Кроме того, на съезде был создан общественно-политический блок, который пока не будет официально регистрироваться, но будет поддерживать А.МОРОЗА во время президентской кампании. В этот блок войдут Союз молодых социалистов, Союз владельцев земельных и имущественных паев, организации «Дети войны» и «Закончим войну» и другие. Съезд продлил действие мандатов участников до мая 2010 года.