Литвин: 38 подписей за "смену власти" во фракции НУ-НС - реальность

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подтверждает наличие 38 подписей депутатов фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку лидера фракции Николая МАРТЫНЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня, находясь в Луцке.

«Это не слухи, а реальность», - ответил В.ЛИТВИН на вопрос журналистов во время пресс-конференции относительно слухов о том, что собрано необходимое количество подписей депутатов за отставку лидера фракции Н.МАРТЫНЕНКО.

По словам председателя ВР, эти подписи уже зарегистрированы, но «пока что на стол председателю Верховной Рады эти документы не положены». Руководитель парламента отметил, что ему неизвестно, чьи это подписи, и в каком виде существует этот документ, но подтвердил, что 38 подписей за снятие лидера существуют.

Вместе с тем этот факт, по словам В.ЛИТВИНА, «не является выдающимся событием». По его оценке, этот вопрос находится в третьем десятке приоритетов.

Руководитель парламента убежден, что никаких серьезных последствий решение о смене руководства фракции НУ-НС иметь не будет. «Скорее всего, это проявление выяснения отношений внутри этого парламентского объединения, в котором есть много групп и центров влияния», - подчеркнул председатель ВР, добавив, что для него «главным является то, чтобы депутаты прогнозировано принимали участие в заседаниях парламента и голосовали за те решения, которые нужны Украине и ее народу».

Он отметил, что далек от мысли о том, что сегодня кто-то будет серьезно проводить работу, чтобы формально развалить коалицию, потому что тогда, по его словам, нужно будет дать ответ на вопрос, а что дальше. «Я не вижу потенциала для образования новой коалиции. Станет хуже, от этого проиграют все, в том числе те, кто прилагает к этому усилия. Нужно просто работать, пытаться удерживать Верховную Раду в рабочем состоянии», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады сообщил, что на протяжении последней недели общался со многими представителями европейских институтов. По его словам, они удивленно пожимают плечами, слышав, какие оценки сегодня звучат от высших должностных лиц в адрес друг друга, а также в адрес парламента. В первую очередь, сказал В.ЛИТВИН, это касается комментариев по поводу скандала, связанного с детьми: «Нельзя так унижать страну, нельзя пытаться выжать для себя политические дивиденды из того негатива и грязи, которые сплошным потоком льются на Украину. Я уже не говорю о детях и семье, над которыми публично на всю страну издеваются». «Эту вакханалию нужно остановить», - подчеркнул спикер.