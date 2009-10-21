Эксперт: ни один политик не имеет морального права на власть

Ни один из политиков сейчас не владеет беспрекословным моральным мандатом на власть. Таково убеждение Ярослава Лесюка, политтехнолога и автора помаранчевой символики 2004 года. Даже самый харизматичный, самый талантливый, самый удачливый человек после того всего, что в последнее время произошло в Украине, не имеет морального права заявить: "При мне все будет хорошо, а при других – плохо", утверждает Лесюк в своей статье “Кто виноват и что делать?” на “Украинской правде.

“Связывать будущее Украины лишь с фамилией – это то же, что оценивать конфету по ее обертке. В действительности фамилия будущего президента имеет второстепенное значение. Первостепенное же – каким путем пойдет Украина...”

По мнению политтехнолога, общество созрело для того, чтобы каждый кандидат в президенты сказал: "Я предлагаю план действий, который вместе с вами буду воплощать в жизнь. В нем заложен интерес нашего государства и интерес каждого из нас. Мы вместе это сделаем". Впрочем Лесюк констатирует, что такого плана или нет ни у кого из кандидатов, или все они его старательно скрывают.