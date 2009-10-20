ЦИК: пока кандидат не зарегистрирован, может пиариться как хочет

Активная реклама лидеров политических партий и блоков не является основанием для отказа им в регистрации Центральной избирательной комиссией в качестве кандидатов в Президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА журналистам, комментируя большое количество политической рекламы потенциальных претендентов в кандидаты на пост главы государства.

«Оснований в отказе регистрации человеку, который выдвинут надлежащим способом политической партий или блоком политических партий, или путем самовыдвижения, из-за того, что он проводил агитацию до момента начала избирательного процесса или до момента его регистрации, в соответствии с законодательством, нет», - сказал А.МАГЕРА.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что национальное законодательство определяет четкие причины для отказа в регистрации кандидатом на пост Президента. «Это формальные основания – отсутствие гражданства, возраст до 35 лет, наличие судимости, которая не снята и не погашена в установленном законом порядке, непроживание в Украине на протяжении последних 10 лет. Или так называемые процедурные основания – нарушение порядка выдвижения, отсутствие денежного залога, отсутствие автобиографии или каких-либо других документов, необходимых для регистрации», - пояснил он.

А.МАГЕРА также сообщил, что Центральная избирательная комиссия будет рассматривать жалобы по возможным нарушениям ведения агитационной кампании в отношении какого-либо лидера политической силы только после его официальной регистрации в качестве кандидата в Президенты.

«Вместе с тем, после того как претендент зарегистрирован кандидатом, этот человек становится предметом обжалования и субъектом избирательного процесса, в отношении которого могут быть предприняты меры Центральной избирательной комиссией. Скажем, может быть принято постановление о вынесении предупреждения кандидату, в котором кандидату будет указано на недопустимость нарушений требований законодательства в части ведения предвыборной агитации», - пояснил зампредседателя ЦИК.