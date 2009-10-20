Янукович: кто медлил с возбуждением дела о развращении детей?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости отмены в Украине неприкосновенности народных депутатов, судей, Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил, имея в виду скандальные события вокруг Международного детского центра «Артек».

“В Украине не должно быть неприкосновенных. И это должно касаться не только народных депутатов, но и Президента Украины, и судей”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, “если речь идет о резонансном деле, связанном с насилием детей, то это, прежде всего, вопрос к следователям, это вопрос к Генеральной прокуратуре”.

“Ведь, насколько нам известно, некоторое время органы внутренних дел не открывали это уголовное дело, и оно затягивалось. В связи с этим прошел большой срок времени, за который можно было скрыть от следствия определенные факты. Это - огромный недостаток”, - сказал лидер Партии регионов и отметил, что “все, кто пытался скрыть факты и затянуть расследование этого дела, должны быть наказаны в соответствии с законом”.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что завтра фракция Партии регионов будет инициировать этот вопрос в парламенте. “Нужно создавать временную следственную комиссию. И если мы услышим, что именно органы внутренних дел действительно затянули расследование этого дела, то ее нужно немедленно рассматривать в Генеральной прокуратуре”, - сказал он.