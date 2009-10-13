Киевсовет уже голосует, хотя за что - не слышит

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ открыл пленарное заседание сессии Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОВГИЙ объявил регистрацию депутатов, несмотря на блокирование президиума Киевсовета.

С третьей попытки в сессионном зале зарегистрировалось 64 депутата (во время двух предыдущих - 40 и 56 депутатов). Ссылаясь на кворум, О.ДОВГИЙ объявил заседание открытым.

При этом оппозиция пытается не дать проводить заседание, настаивая, что оно является незаконным. Депутаты выкрикивают «Позор!», пытаясь перекричать О.ДОВГОГО.

Депутаты уже проголосовали по четырем вопросам. При этом непонятно, какие именно вопросы выносились на голосование, поскольку О.ДОВГОГО совсем не слышно.

Оппозиция обращает внимание журналистов на то, что результат голосования в 64 голоса депутатов непонятен, поскольку большинство депутатов стоят в президиуме вместе с блокировщиками.

О.ДОВГИЙ пытается пригласить в зал для доклада по вопросам тарифной политики первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.