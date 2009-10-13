Тигипко: вмешательство политики в ядерную сферу - путь к Чернобылю-2

Главным критерием при выборе поставщика ядерного топлива для украинских АЭС в долгосрочной перспективе должна стать безопасность, заявляет Сергей ТИГИПКО, который намерен баллотироваться в президенты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, на втором месте в этом вопросе “экономическая целесообразность, а политические страсти вообще не должны учитываться”. Так он отреагировал на информацию в прессе о планах России оказать на Украину давление в вопросе выбора поставщика ядерного топлива для атомных электростанций. Речь идет о внутренних документах корпорации «Росатом», в которых речь идет о возможном политическом влиянии на Киев с целью продвижения на украинский рынок топливных кассет компании «ТВЭЛ» и противодействия экспансии американской Westinghouse.

«С одной стороны, мы обвиняем Россию в политическом влиянии на Украину. С другой – слышим о возможных уступках Москве в ядерной сфере со стороны правительства Юлии ТИМОШЕНКО в обмен на отмену «Газпромом» штрафов за невыбор газа. Есть еще Президент Виктор ЮЩЕНКО, который настаивает на диверсификации поставок топлива и, фактически, лоббирует интересы американской компании. Такая политизация вопроса сотрудничества в ядерной сфере недопустима, это прямой путь к появлению второго Чернобыля», – считает С.ТИГИПКО.

«До сих пор Украина потребляла российское ядерное топливо, и проблем не возникало. В то время как переход на американские топливные сборки – преждевременное решение», – сказал С.ТИГИПКО.

Как известно, Westinghouse проиграла «ТВЭЛ» тендеры на поставки ядерного топлива Чехии и Финляндии, причем у чехов возникли проблемы на одной из АЭС из-за топлива на третьем году испытаний, напоминается в сообщении.

«Украине нужно воздержаться от поспешных решений – слишком большой может оказаться цена ошибки. Желание избежать монополизации поставок – это хорошо. Но одного желания маловато, чтобы делать такой серьезный выбор», – уверен С.ТИГИПКО.