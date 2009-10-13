Андриевский: Черновецкий хочет успеть растащить землю до 15.10

Черновецкий хочет успеть растащить киевскую землю до 15 октября, когда вступят в действие поправки к Земельному кодексу об обязательной передаче свободных земельных участков через аукцион. Об этом заявил депутат Киевсовета от Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

Именно этим, по мнению оппозиционного политика, объясняется стремление «втиснуть сотни земельных вопросов в два сессионных дня – 13 и 14 октября».

«Вместо того, чтобы с помощью аукциона получить за земельные участки справедливую цену и направить эти средства на наполнение столичного бюджета, Черновецкий стремится практически за бесценок раздать их приближенным к нему структурам», - заявил Дмитрий Андриевский.

При этом, по информации депутата, большинство земельных вопросов вопреки законодательству пытаются протащить без соответствующей документации.

«Нет всех проектов решений. А те документы, которые все же были розданы депутатам, свидетельствуют об очередном посягательстве на зеленые зоны и заповедные участки столицы», - заявил Дмитрий Андриевский.

По убеждению депутата, такая ситуация является недопустимой, и депутаты всех фракций должны объединиться вокруг отстаивания интересов столичного общества и его имущества.

«Киевская земля является уникальным не возобновляемым ресурсом, который по праву принадлежит столичному обществу, потому мы должны защитить этот ресурс от посягательств всяческих дельцов от власти. Именно поэтому фракция Блока Виталия Кличко будет продолжать блокировать трибуну Киевсовета с целью недопущения очередного дерибана», - отметил Дмитрий Андриевский.

По словам политика, очередное заседание сессии Киевсовета должно пройти 15 октября – в традиционный сессионный день. А обязательным условием его проведения должно стать первоочередное решение тарифного вопроса.