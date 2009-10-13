Успех Порошенко зависит от того, найдет ли он деньги

Бывшие министры иностранных дел Анатолий ЗЛЕНКО и Владимир ОГРЫЗКО считают, что с назначением Петра ПОРОШЕНКО руководителем МИД стратегический внешнеполитический курс Украины не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции.

«Как правило, так принято, что даже глубинные изменения, которые происходят в важный для общества период, не касаются глубин внешнеполитической деятельности и в целом внешней политики», - сказал А.ЗЛЕНКО.

В то же время он не исключил, что могут быть внесены некоторые соответствующие коррективы во внешнеполитические приоритеты. «Но стратегический курс определен, и я убежден, что новое руководство МИД будет его придерживаться», - подчеркнул А.ЗЛЕНКО.

В связи с этим он отметил, что на современном этапе государству необходимо думать, как занять достойное место в трансформирующейся системе международных отношений и восстанавливать несколько утраченный международный имидж.

В свою очередь, В.ОГРЫЗКО заметил, что сегодня актуально говорить не об изменении внешнеполитического курса, а о его усилении.

«У нас есть один определенный законодательством вектор. Это курс на европейскую, евроатлантическую интеграцию. Чтобы мы ни слышали сегодня от кандидатов в президенты, какие бы нам ни рисовали фантастические концепции, это все пока что на уровне прожектов», - сказал экс-министр иностранных дел.

Он также отметил, что сила отечественной дипломатии заключается в ее неизменном базировании на законодательстве, а не популистских лозунгах.

Кроме того, В.ОГРЫЗКО высказал мнение, что успех новоназначенного руководителя МИД П.ПОРОШЕНКО будет зависеть от того, насколько ему удастся «преодолеть сопротивление руководства правительства», в частности в вопросе обеспечения надлежащего финансирования МИД.

Говоря о приоритетах в отношениях с РФ, дипломат заметил, что «нам всем: и ЕС, и НАТО, и Украине необходимо помочь России стать, наконец, демократической и либеральной страной».