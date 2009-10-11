Пока гром не грянет: Тимошенко велела выдать зарплаты транспортникам Харькова

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила принять безотлагательные меры для погашения задолженности по заработной плате работникам харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, поручение дано министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексею КУЧЕРЕНКО, и.о. министра финансов Игорю УМАНСКОМУ, а также председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ и мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ.

На сегодняшний день данное предприятие имеет постоянную задолженность по выплате заработной платы работникам, что, в свою очередь, приводит к акциям протеста. Кроме того, «Горэлектротранс» не в состоянии самостоятельно погасить пятимесячную задолженность по зарплате, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 октября коллектив харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку. В пятницу на маршруты полностью не вышли трамваи и троллейбусы – работники «Горэлектротранса» возобновили акцию протеста с требованиями погасить долги по зарплате. 9 октября не работали все четыре - два троллейбусных и два трамвайных – депо Харькова.

По данным профкома предприятия, зарплата не выплачивается с мая этого года. Общая сумма долга на сегодняшний день составляет около 30 млн. грн.