В ЕЦ говорят, что Ющенко не избавился от кумовских подходов
Криль про кандидатуру Порошенко
Народные депутаты от партии «Единый Центр» не поддержат кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.
Об этом сегодня заявил лидер партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра».
По его словам, представление этой кандидатуры является очевидным доказательством того, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не избавился от семейных, «кумовских» подходов в кадровых вопросах.
«В очередной раз глава государства предлагает на чрезвычайно сложное и ответственное направление государственной работы человека, который не имеет надлежащих профессиональных умений для эффективного исполнения возложенных обязанностей, зато имеет близкие отношения с Виктором ЮЩЕНКО. Еще раз личное взяло верх над профессиональным, государственническим», – заявил И.КРИЛЬ.
Лидер “Единого Центра” усматривает в выдвижении кандидатуры П.ПОРОШЕНКО выразительные признаки политической коррупции. По его мнению, таким образом Президент пытается обменять должность руководителя внешнеполитического ведомства на набор встречных уступок от отдельных фракций, в том числе и НУ-НС.
«Вновь в парламент вносится торгашество, когда министром назначают не по специальности, а по политическому бартеру. «Единый Центр» не будет принимать участия в этом размене», – сказал И.КРИЛЬ.
Он считает, что для решения серьезных проблем и просчетов в украинской внешней политике должность министра иностранных дел должен занять кадровый дипломат с многолетним опытом реальной работы в этой сфере. «Имея серьезные пробелы в отношениях с Европой, Россией, США, Украина не может позволить себе такую роскошь, как министр по личным вкусам Президента. Это наша принципиальная позиция», - подчеркнул лидер “Единого Центра”.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.Ющенко внес в парламент кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.