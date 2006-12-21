Губернаторы и мэры уходят из Секретариата, не дожидаясь Ющенко

Руководители региональных органов власти покидают Секретариат Президента Украины, где должно было состояться запланированное на 12.00 совещание главы государства Виктора ЮЩЕНКО с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, первым, не дождавшись Президента, Секретариат покинул председатель Донецкой обладминистрации Анатолий БЛИЗНЮК. Он сказал, что не намерен больше ждать, потому что у него запланировано другое заседание. "Если власть нас не уважает, то что тогда делать? Мы приходим. Нас полчаса обыскивают, а затем мы еще полчаса ожидаем", - сказал А.БЛИЗНЮК.

Также Секретариат покинул городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН. Он заявил: "Эти посиделки ни к чему хорошему не приводят. Мне нужно общаться с представителями других регионов сегодня. В 2 часа будет Совет регионов, где я выступаю".

Секретариат также покинул председатель Херсонского облсовета Владимир ДЕМЁХИН.

В свою очередь председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО сказала, что Партия регионов ищет повод, чтобы “устроить цирк”.

На 13.00 к руководителям регионов снова вышел заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ и сказал, что через 15 минут в зале заседаний появятся Президент и премьер.

Как сообщал УНИАН, в Секретариате Президента продолжается встреча главы государства В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

В связи с этим задерживается запланированное на 12.00 совещание Президента с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления.