Турчинов и Наливайко посетят Книжную палату Украины

9 октября в 2009 г. в 14.00 первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ посетит Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова" (г. Киев, просп. Гагарина, 27) и встретится с ее коллективом.

Приглашаем СМИ осветить это событие, а также ознакомиться с работой Книжной палаты – с процессами подготовки государственной библиографии изданий, организацией справочно-поискового аппарата, который отображает состав и содержание фонда Государственного архива печати, а также осмотреть Полный и неприкосновенный фонд всех видов выпущенных изданий Государственного архива печати, который по распоряжению Кабинета министров Украины от 22 октября 2008 года № 1345-р внесен в Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние.

Во встрече с коллективом Книжной палаты Украины имени Федорова примут также участие и.о. председателя Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО, заместитель председателя Госкомтелерадио Василий ШЕВЧЕНКО.

Аккредитация проводится Отделом по связям с общественностью и СМИ Госкомтелерадио по тел.: 279-89-59; e-mail: pr@comin.gov.ua.

Заявки на аккредитацию принимаются до 12.00 пятницы, 9 октября.