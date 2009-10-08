Тимошенко и Януковича предостерегают от ошибок образца 2007 года

В Секретариате Президента Украины заявляют о договоренности Партии регионов и БЮТ о совместных голосованиях по ключевым вопросам.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ.

Как отметил И.ПОПОВ, после выхода из коалиции депутатов от Украинской народной партии не могут не вызывать удивления заявления представителей пропремьерской фракции относительно того, что выход или невыход депутатов из состава коалиции никак не отразится на принятии тех или других решений, поскольку сейчас этот вопрос политических, а не коалиционных договоренностей.

«Это может означать только одно: правительство не имеет поддержки со стороны нынешней коалиции и во время принятия принципиальных решений в Верховной Раде Украины рассчитывает на поддержку представителей нынешней так называемой оппозиции. В таком случае принципиальные и честные политики о подобных обстоятельствах должны прямо сказать гражданам и своим избирателям: представители Партии регионов и БЮТ в Верховной Раде договорились по ключевым вопросам голосовать сообща. А не замыливать людям глаза заявлениями о заговорах или планах Банковой, пытаясь по этим громким заявлениям скрыть фактическое отсутствие дееспособной коалиции», – заявил И.ПОПОВ.

По его словам, эта ситуация очень похожа на очередной большой обман избирателей и их выбора. “Сегодня, как и в 2007 году, вопреки результатам волеизъявления людей во время парламентских выборов, политические силы пытаются сформировать неформальное большинство и с его помощью принимать решения в интересах спонсоров этого объединения», - подчеркнул И.ПОПОВ.

Заместитель главы Секретариата заявил, что, очевидно, принципиальные политики и политические силы национал-демократического направления не желают быть ширмой для «противоестественных объединений» и попыток навязать обществу миф о едином демократическом кандидате одни из инициаторов этого объединения.

«Мы предостерегаем политические силы от ошибок образца 2007 года. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО был и остается гарантом прав и свобод граждан, в частности и их естественного права формировать на выборах власть в этой стране. Власть должна формироваться по результатам выборов и в соответствии с полученным от граждан мандатом, а не вследствие закулисных политических договоренностей, которыми сегодня БЮТ и Партия регионов пытаются заменить закон», - отметил И.ПОПОВ.