Литвин попросил председателей фракций собраться у него немедленно

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для проведения очередных консультаций между лидерами фракций о порядке рассмотрения кадровых вопросов.

Во время утреннего пленарного заседания лидеры фракций БЮТ и НУ-НС выступили с требованием выполнить вчерашние договоренности и первым рассмотреть вопрос об освобождении и назначении членов Кабинета Министров. В частности, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заметил, что вчера на согласительном совете было договорено, что эти вопросы будут рассматриваться первыми. Однако первым вопросом в повестке дня стоит вопрос о представлении проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2010 год. Его поддержал и лидер фракции НУ-НС Николай МАРТИНЕНКО, заметив, что кадровые вопросы не нуждаются в дополнительном внесении в повестку дня и рассматриваются внеочередно.

Со своей стороны первый заместитель лидера фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ заметил, что не нужно нарушать повестку дня и рассматривать первым вопрос бюджет на следующий год. После непродолжительного обсуждения председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявил перерыв на 30 минут до 10.45 и попросил глав фракций собраться у него немедленно.