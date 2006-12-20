Янукович поблагодарил милицию за достойный ответ преступникам

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ призывает все ветви власти совместно наработать новые подходы в работе правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал на торжествах по случаю 15-й годовщины милиции Украины.

Он подчеркнул, что сегодня для полноценного выполнения функций правоохранительным органам не хватает нормативной базы, поэтому перед законодательной и исполнительной ветвями власти, а также перед Президентом стоит задача совместно наработать новые подходы, чтобы дать ответ на вызовы, которые стоят перед милицией на сегодняшний день.

В.ЯНУКОВИЧ выразился за реформирование правоохранительных органов. По его мнению, эта реформа должна быть системной, вместе с судебной реформой и другими.

Он рассказал, что во время его поездок по регионам он чувствует, что есть много жалоб, в том числе и относительно работы правоохранительных органов.

В.ЯНУКОВИЧ остановился на недостатках, которые сегодня существуют, в частности относительно борьбы с трансграничной преступностью. Он подчеркнул низкий уровень координации правоохранительных органов в борьбе с этим злом.

В то же время премьер отметил, что сколько существовала милиция, наиболее четкую оценку ей давал украинский народ, и все хорошо понимают, что от этой оценки зависит благосостояние и спокойствие граждан и экономическая безопасность государства.

Он поздравил милиционеров с их профессиональным праздником, пожелал им хорошего настроения.

Также он поблагодарил их за работу. «Вы всегда находите достойный ответ преступникам… Правоохранители никогда не отступают… Я благодарю вас за ваш ежедневный подвиг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.